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فيديو.. طلبة الكلية الحربية يستعرضون الفنون القتالية أمام الرئيس السيسى

الأحد، 22 يوليه 2018 10:16 ص
فيديو.. طلبة الكلية الحربية يستعرضون الفنون القتالية أمام الرئيس السيسى جانب من الاستعراضات
شرويت ماهر - مى عنانى
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شهدت كلية الكلية الحربية عددا من العروض العسكرية، عقب  وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة فى الاحتفال بتخرج دفعة جديدة من طلاب ومعاهد العسكرية ، وذلك بمقر الكلية الحربية .

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ويقدم الخريجون الجدد عروضا عسكرية وقتالية، تظهر ما تعلموه داخل الأكاديمية على مدار الأربع سنوات، والقدرة الفائقة في التعامل مع الجريمة بشتى صورها.

بدأ الاحتفال بتخريج دفعة 112 حربية دفعة المشير محمد حسين طنطاوي، الدفعة 69 بحرية المشير فخري محمد علي فهمي، الدفعة 85 جوية دفعة اللواء أركان حرب مصطفى شلبي الحناوي، الدفعة 55 فنية عسكرية دفعة المشير محمد الغني الجمسي، الدفعة 46 دفاع جوي دفعة المشير فخري محمد علي فهمي، الدفعة 47 من المعهد الفني للقوات المسلحة دفعة المشير محمد حسين طنطاوي بالعرض الرياضي حيث قدم الطلبة عرضا بالدراجات الهوائية .

وتقدم أكثر من 1500 طالب مقاتل في ساحة العرض وقاموا بمجموعة عروض باستخدام العقلة والرياضات الثقيلة لتظهر مدى الكفاءة البدنية للطلبة .

وقدم الطلبة مجموعة أخرى من التمرينات المختلفة ومنها تسلق الحبال وتمرين القوة باستخدام الإطارات الثقيلة والمطرقة، كما قام الطلبة ببعض التمارين الرياضية لرفع الكفاءة البدنية.

ثم قام الطلبة المقاتلون برياضات الدفاع عن النفس وتقديم عرض لأساسيات رياضة الكاراتية ، كما قام مجموعة من طلبة القسم الجامعي بأداء عروض لرياضة الكونغ فو، ثم قاموا ببعض التشكيلات الرياضية، عقب ذلك قام الطلبة بتشكيل رقم الدفعة 112 حربية بأجسادهم، وكذلك كلمة (تحيا مصر) .

 

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