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فيديو.. رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة يعلن نتيجة تخرج طلبة الكليات العسكرية

الأحد، 22 يوليه 2018 11:12 ص
فيديو.. رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة يعلن نتيجة تخرج طلبة الكليات العسكرية اللواء ناصر العاصى رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة
كتب سمير حسنى
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أعلن رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة، اللواء ناصر العاصى، نتيجة تخرج طلبة الكليات العسكرية، موضحا أن نسبة النجاح لمن انطبقت عليهم شروط التقدم للامتحان بلغت 99.6%.

وقال رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة، خلال حفل تخرج طلبة الكليات والمعاهد العسكرية بحضور الرئيس السيسي، ووزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق محمد زكى، منح طلبة الدفعة 112 حربية بكالوريوس العلوم العسكرية، ومنح دفعة الجامعيين يناير 2018 بالكلية الحربية شهادة اتمام الدراسة العسكرية، ومنح طلبة الدفعة 55 فنية عسكرية درجة بكالوريوس الهندسة وشهادة اتمام الدراسة العسكرية، ومنح طلبة الدفعة 69 بحرية درجة بكالوريوس العلوم البحرية، ومنح طلبة الدفعة 85 طيران بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية الجوية، ومنح طلبة الدفعة 85 علوم عسكرية جوية، درجة بكالوريوس العلوم العسكرية الجوية، ومنح طلبة الدفعة 46 دفاع جوى درجة بكالوريوس العلوم العسكرية للدفاع الجوى، ومنح طلبة الدفعة 47 معهد فنى، شهادة دبلوم المعهد الفنى للقوات المسلحة.

 

 


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