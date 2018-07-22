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فيديو.. السيسي: نواجه تحديات غير مسبوقة.. ولم نتبع سياسة الشعارات وبيع الأوهام

الأحد، 22 يوليه 2018 12:20 م
فيديو.. السيسي: نواجه تحديات غير مسبوقة.. ولم نتبع سياسة الشعارات وبيع الأوهام الرئيس السيسي فى حفل تخرج طلبة الكليات والمعاهد العسكرية
كتب سمير حسنى - محسن البديوى
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك فارق بين معاناة تجاوز المشكلة والأزمة الاقتصادية، وبين تدمير الدولة وإحداث الفوضى، مشيدا بالتضحيات التى يقدمها شعب مصر العظيم، فى سبيل استقرار الوطن، سواء التضحية بأبنائه، أو تحمل الإجراءات الاقتصادية.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته فى حفل تخرج عدد من الكليات والمعاهد العسكرية: "تأتى جميع التحديات التى نواجهها معا من إرهاب وعنف مسلح وحرب نفسية وإعلامية ضارية وضغوط غير مسبوقة على الاقتصاد الوطنى، وقد كان أمامنا عند تولى المسئولية طريقان لا ثالث لهما، فإما مصارحة الشعب بالحقائق الواعية مواجهة التحديات بشكل مناسب، أو إتباع سياسة المسكنات والشعارات وبيع الأوهام، والحق أقول لكم، أن أمانة المسئولية وثقتى بهذا الشعب العظيم ويقينى فى قدرته غير المحدودة على الانتصار فى معاركه، لم تترك بديلا سوى المصارحة والمواجهة، لكى نعوض ما فاتنا، ونقيم نهضة حقيقة شاملة تتسع لمواطنى هذا البلد والأجيال القادمة التى ستأتى من بعدنا إن شاء الله".


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