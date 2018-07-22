فيديو.. اقتحام ثانى للمستوطنين للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

كتب- هاشم الفخرانى

فى اقتحام ثانى للمستوطنين اليهود للمسجد الأقصى المبارك، حرست شرطة الاحتلال الإسرائيلى مجموعة من المستوطنين اليهود ظهر اليوم الأحد، أثناء قيامهم باقتحام المسجد الأقصى المبارك، لتأدية طقوس تلمودية فى ذكرى خراب الهيكل المزعوم.

وبلغ عدد المقتحمين 720 مستوطنا يهوديا باحات المسجد الأقصى، وتم غلق جميع الطرق المؤدية للمسجد من اتجاه البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن مجموعات كبيرة من المستوطنين ملأت باحة حائط البراق طوال ساعات الليلة الماضية، وخرجت بمسيرات متعددة واستهدفت معظمها سوق القطانين التاريخى فى شارع الواد والمؤدى بنهايته إلى المسجد الأقصى، وشرعت بأداء صلوات وطقوس وشعائر تلمودية أمام باب الأقصى من هذه الجهة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.