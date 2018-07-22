فرق الإطفاء السويدية تواصل مكافحة حرائق الغابات - صور

كتب: محمد الأحمدى – تصوير (رويترز )

واصلت قوات الإطفاء السويدية اليوم الأحد، مكافحة حرائق الغابات التى اجتاحت مناطق واسعة فى السويد لليوم الثالث على التوالى، بعد موجة استثنائية من ارتفاع درجات الحرارة والجفاف.

وأظهرت لقطات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعى فرق الإطفاء والإنقاذ من القوات الجوية السويدية تحاول إخماد الحريق من شاحنات بينما شوهدت طائرة هليكوبتر تسقط الماء من الجو.

وقالت السلطات إنه جرى رصد 35 حريقا حتى يوم الخميس، على مساحة تزيد عن 20 ألف هكتار من أراضى الدولة الشمالية التى تغطيها غابات كثيفة.

ويشارك فى جهود احتواء الحرائق مجموعات من الجنود وخفر السواحل وفرق مدنية فضلا عن طائرتى إطفاء حرائق من إيطاليا وطائرات هليكوبتر من النرويج، ولم ترد تقارير عن حدوث وفيات أو إصابات.



فرق الإطفاء السويدية



جانب من رجال الإطفاء فى السويد



رجال الإطفاء السويدين



طائرات الإنقاذ فى السويد



وصول فرق الإطفاء فى السويد



جانب من إخماد الحرائق



طائرات الإطفاء تخمد الحرائق