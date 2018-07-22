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فرق الإطفاء السويدية تواصل مكافحة حرائق الغابات - صور

الأحد، 22 يوليه 2018 01:59 م
فرق الإطفاء السويدية تواصل مكافحة حرائق الغابات - صور فرق الإطفاء فى السويد
كتب: محمد الأحمدى – تصوير (رويترز )
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واصلت قوات الإطفاء السويدية اليوم الأحد، مكافحة حرائق الغابات التى اجتاحت مناطق واسعة فى السويد لليوم الثالث على التوالى، بعد موجة استثنائية من ارتفاع درجات الحرارة والجفاف.

وأظهرت لقطات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعى فرق الإطفاء والإنقاذ من القوات الجوية السويدية تحاول إخماد الحريق من شاحنات بينما شوهدت طائرة هليكوبتر تسقط الماء من الجو.

وقالت السلطات إنه جرى رصد 35 حريقا حتى يوم الخميس، على مساحة تزيد عن 20 ألف هكتار من أراضى الدولة الشمالية التى تغطيها غابات كثيفة.

ويشارك فى جهود احتواء الحرائق مجموعات من الجنود وخفر السواحل وفرق مدنية فضلا عن طائرتى إطفاء حرائق من إيطاليا وطائرات هليكوبتر من النرويج، ولم ترد تقارير عن حدوث وفيات أو إصابات.

فرق الإطفاء السويدية
فرق الإطفاء السويدية

 

جانب من رجال الإطفاء فى السويد
جانب من رجال الإطفاء فى السويد

 

رجال الإطفاء السويدين
رجال الإطفاء السويدين

 

طائرات الإنقاذ فى السويد
طائرات الإنقاذ فى السويد

 

وصول فرق الإطفاء فى السويد
وصول فرق الإطفاء فى السويد

 

جانب من إخماد الحرائق
جانب من إخماد الحرائق

 

طائرات الإطفاء تخمد الحرائق
طائرات الإطفاء تخمد الحرائق

 

جانب من إخماد الحرائق
جانب من إخماد الحرائق

 


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صور.. فرق إطفاء تكافح حرائق الغابات فى السويد

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