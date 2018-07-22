غلق معبر رفح غدا الإثنين بمناسبة الاحتفال بثورة 23 يوليو

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أعلنت السلطات المصرية أنه تقرر غلق منفذ رفح البرى يوم غد الإثنين، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو على أن يتم إعادة فتحه مرة أخرى واستئناف العمل به بعد غد الثلاثاء.