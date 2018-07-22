الرئيسية أخبار عاجلة غلق معبر رفح غدا الإثنين بمناسبة الاحتفال بثورة 23 يوليو الأحد، 22 يوليه 2018 04:09 م معبر رفح -أرشيفية أ ش أ إضافة تعليق أعلنت السلطات المصرية أنه تقرر غلق منفذ رفح البرى يوم غد الإثنين، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو على أن يتم إعادة فتحه مرة أخرى واستئناف العمل به بعد غد الثلاثاء. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. السيسى يوجه بإعادة فتح معبر رفح لعبور الحالات الإنسانية والعالقين معبر رفح رفح غزة قطاع غزة اخبار غزة اخبار فلسطين فيديو.. طلبة الكلية الحربية يستعرضون الفنون القتالية أمام الرئيس السيسى مصرع طفلين وإصابة آخر فى انفجار بكابول صور.. فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. منزل جد الزعيم الراحل "جمال عبد الناصر" بمسقط رأسه فى أسيوط تاريخ مهدد بالاندثار.. شهد اجتماع للضباط الأحرار وزاره الرئيس أنور السادات.. والوحدة المحلية: يصعب تحويله لمتحف صور.. تدشين أكبر مشروع للاستزراع السمكى بالقليوبية فى بحيرة "عرب العليقات".. مساحتها 85 فدانا.. والمحافظ: يزيد من الفرص الاستثمارية والسياحة.. والزراعة: تنتج 160 طن أسماك سنويا ليفربول يواجه دورتموند فى كأس الأبطال الودية بحضور محمد صلاح البنت الحنينة رزق.. اعرف طباع أنثى السرطان فى البيت والعمل لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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