غدا.. سلطنة عمان تحتفل بـ"يوم النهضة العمانى"

كتب مصطفى عنبر

يتزامن غدا الموافق 23 من شهر"يوليو" من كل عام، باحتفال سلطنة عمان الشقيقة، بيوم النهضة العمانية، والذى تولى فيه السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان مقاليد الحكم فى الثالث والعشرين من يوليو عام 1970.

وفور ذلك بدأت أهم مراحل التاريخ العمانى الحديث، والتى شهدت إقامة دولة عصرية، وتنمية اقتصادية شاملة، فى ظل ممارسة عميقة للشورى والمشاركة والديمقراطية تتميز بالوعى والنضج .

كما اهتمت السلطنة بالانفتاح على العالم وإقامة جسور من العلاقات الوثيقة مع مختلف الدول، من خلال دوائر أساسية للتحرك الدبلوماسى والسياسى تمثل المجالات الحيوية للعلاقات العمانية على المستويات الخليجية والعربية والعالمية.