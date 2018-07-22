ضمن الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة.. تنفيذ 13 حالة بدمياط

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط عن إزالة 13 حالة تعدى، السبت، ضمن فاعليات الموجة العاشرة لإزالة التعديات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لإزالة التعديات على أملاك الدولة .

حيث تم إزالة عدد "13" حالة تعدى بمساحة إجمالية "25.965 م2 "، من خلال حملة الإزالة المكبرة بقيادة اللواء ممدوح طه السكرتير العام للمحافظة، واللواء هشام الحفناوى مساعد مدير أمن دمياط، وجميع جهات ولاية الأراضى المعتدى عليها وكذلك كافة القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة بالتنسيق مع قوات الجيش.