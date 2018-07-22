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الأحد، 22 يوليه 2018 04:41 م
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ضبط 8 أطنان قمح قبل تهريبه من هنجر بالفيوم وبيعه بالسوق السوداء

الأحد، 22 يوليه 2018 04:04 م
ضبط 8 أطنان قمح قبل تهريبه من هنجر بالفيوم وبيعه بالسوق السوداء أجولة قمح - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالى
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تمكنت أجهزة التموين بالاشتراك مع مباحث التموين بمحافظة الفيوم، اليوم الأحد، من ضبط 8 آلاف كيلو قمح محلى، قبل تهريبه من هنجر طامية، وبيعها فى السوق السوداء.

وقد تم تشكيل حملة تموينية، تحت إشراف المحاسب عبد الفتاح شرف مدير عام التموين بمحافظة الفيوم، ورئاسة المهندس محمود عبد التواب مدير عام الرقابة التموينية، والمهندس فوزى أبو بكر مدير إداره تموين طامية، بالاشتراك مع مباحث التموين، وضبطت سيارة ربع نقل بيضاء تحمل 100 جوال قمح محلى بكل جوال 80 كيلو من الهنجر، وبعد مواعيد عمل لجان التفتيش.

 وتحرر محضر بالواقعة، قيد برقم 3757 ضد "م.ر"، أمين عهدة بهنجر طامية، وسائق السيارة، بتهمة الاستيلاء على المال العام، وتهريبهما أقماح محلية بغرض بيعها فى السوق السوداء، وأخطرت النيابة للتحقيق.


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