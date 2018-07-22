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الأحد، 22 يوليه 2018 11:52 ص
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ضبط 65 سيارة ودراجة نارية وتحصيل 47950 جنيه خلال حملة مرورية بالغربية

الأحد، 22 يوليه 2018 11:51 ص
ضبط 65 سيارة ودراجة نارية وتحصيل 47950 جنيه خلال حملة مرورية بالغربية حملات مرورية - صورة أرشيفية
الغربية عادل ضرة
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شنت إدارة مرور الغربية، برئاسة العميد أشرف مرسى مدير الإدارة، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير الأمن، حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، بالاشتراك مع الأقوال الأمنية لإحكام الرقابة على الطرق وضبط تعريفة الركوب ومدى التزام السائقين بتنفيذها وضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير.
 
وأسفرت الحملة عن ضبط 65 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير، وتحرير297 مخالفة على نموذج 125، والتصالح فى 650 مخالفة فورية مقابل تحصيل 47950 جنيه غرامات، تم التحفظ على السيارات والدراجات المضبوطة، وإخطار النيابة العامة.
 
 

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تعريفة الركوب

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