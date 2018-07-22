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ضبط 5 أشخاص بسوهاج لاتهامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بمركز جهينة

الأحد، 22 يوليه 2018 10:21 ص
ضبط 5 أشخاص بسوهاج لاتهامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بمركز جهينة حبس - صورة أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف
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تمكنت مباحث مركز جهينة بسوهاج، من القبض على عامل وآخرين لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار.
 
 
كانت المعلومات لضباط وحدة مباحث مركز جهينة مفادها قيام "فتحي ع م ع " 65 سنة عامل بالحفر والتنقيب بحثا عن الآثار بمنزله.
 
 
وبعد استذان النيابة العامة قامت مأمورية من ضباط وحدة مباحث المركز استهدفت منزل المتهم حيث تم ضبطه وكل من "إبراهيم ف ع م" عامل و "محمود ف س ع "عامل و "جابر م ك ع" عامل و" أحمد ا ح ع " حاصل على دبلوم   وعثر على حفرة دائرية الشكل بعمق 15 متر وتم ضبط أدوات الحفر.
 
 
ومواجهة المتهمين اعترفوا بالحفر والتنقيب بحثا عن الآثار، وتم التحفظ على المضبوطات، وتم إخطار هيئة الآثار وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2338 إدارى مركز جهينة لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة العامة.
 

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