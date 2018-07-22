ضبط 40 قضية تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بالقليوبية

القليوبية - إبراهيم سالم

تمكنت مباحث تموين القليوبية، من ضبط 40 قضية تموينية تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، وبيع أزيد من السعر، إلى جانب ضبط مجموعة من القضايا فى مجال الأدوية الطبية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وذلك وفقا لتعليمات اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية.

تمكنت الحملة من تحرير محضر فى مجال السلع التموينية، وتقليد العلامات التجارية، و8مجال إدارة مصانع بدون ترخيص وسلع غذائية، كما تم تحرير 15 محضر فى مجال الأسواق وبيع بأزيد من السعر وإمتناع عن البيع، و11 قضية في مجال عدم حمل شهادة صحية، وقضية في مجال الألعاب النارية.