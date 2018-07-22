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ضبط 338 قطعة سلاح نارى و15متهما مطلوبين فى حملة الأمن العام بقنا

الأحد، 22 يوليه 2018 02:54 م
ضبط 338 قطعة سلاح نارى و15متهما مطلوبين فى حملة الأمن العام بقنا المتهمون والمضبوطات
كتبت ــ دينا الحسينى ـ وائل محمد
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نجحت الحملة الأمنية التي شنها قطاع الأمن العام  ببعض القرى بدوائر مراكز شرطة نجع حمادى ونقادة ودشنا بالتنسيق مع أمن قنا  وقوات الأمن المركزى خلال 15 يوماً فى ضبط  338 قطعة سلاح نارى و22 قضية مخدرات و15متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا و516 من العناصر الإجرامية الخطرة وتنفيذ 75643 حكما قضائيا واستهداف أطراف خصومة ثأرية".

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وتم استهداف المناطق المُشار إليها والقرى المجاورة بحملات أمنية مكبرة شارك فيها قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بأمن قنا وقوات الأمن المركزى .. أسفرت جهودها  خلال الفترة من 7 حتى 21 الجارى عن ضبط  عدد 338 قطعة سلاح نارى ، 22 قضية مخدرات، 15متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا، تنفيذ 75643 حكما قضائيا بينهم 573 جناية، استهداف أطراف خصومة ثأرية، وبلغ إجمالى العناصر الخطرة التى تم ضبطها 516عنصرا وذلك على النحو التالى:

كما تم ضبط  338  قطعة سلاح نارى عبارة عن 5 رشاشات، 125 بندقية آلية ، 5 بنادق رصاص ، 82 بندقية خرطوش ، 11 طبنجة ، 110 فرد محلى ، 96 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة  بحوزة  238 متهما .

وضبط  6865 محكوم عليهم مطلوب التنفيذ عليهم فى  79648 حكما قضائيا عبارة عن  573  حكم جناية من بينها 2 محكوم عليهما بالإعدام و28 محكوم عليهم بالسجن المؤبد ، 14854 حكم حبس جزئى ومستأنف ، 51304 حكم غرامة ، 12917حكم مخالفة ، كما تم ضبط 22  قضية إتجار بالمواد المخدرة ضبط خلالها  كمية من مخدر الحشيش وزنت 5,145 كيلو جرام ، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 470 جرام ، كمية من مخدر الأفيون وزنت 500 جرام ، عدد 5576 قرصا مخدرا  بحوزة 23 متهما، وتم ضبط 15 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة، واستهداف طرفى خصومة ثأرية بين عائلتين بدائرتى مركزى نجع حمادى ودشنا .

 
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