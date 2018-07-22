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الأحد، 22 يوليه 2018 10:33 ص
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ضبط هاربين من أحكام وتحصيل 147 ألف جنيه فى حملة أمنية بالغربية

الأحد، 22 يوليه 2018 08:36 ص
ضبط هاربين من أحكام وتحصيل 147 ألف جنيه فى حملة أمنية بالغربية حبس-أرشيفية
الغربية – عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، قادها اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط  5005  هاربين من احكام منهم 1450 هاربا من أحكام حبس جزئى ومستأنف، و3574 هاربا من حكم غرامة، و72 حكم مخالفة و9 هاربين من جناية سرقة وسلاح وقتل ومخدرات، كما تم تحصيل 147306 جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 


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