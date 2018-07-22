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الأحد، 22 يوليه 2018 11:54 ص
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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإسكندرية

الأحد، 22 يوليه 2018 11:36 ص
ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإسكندرية حبس - صورة أرشيفيه
الإسكندرية – أسماء على بدر
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نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، واللواء شريف عبدالحميد، مدير مباحث الإسكندرية، فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات.
 
جاء ذلك بناءا على معلومات ورودت لضباط مجموعة مكافحة جرائم سرقات السيارات بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث أول الرمل مفادها قيام "ع م ع" 38 سنة ميكانيكى.
 
كما تم ضبط  "ر م ا" 29 سنة نجار مسلح، "ر م ا"  29 سنة سائق، بمزاولة نشاطا إجراميا تخصص فى ارتكاب حوادث سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم واعترفوا بارتكاب عدد"5 "حوادث سرقة سيارات وبعرض المتهمين على النيابة العامة  قررت حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيق.
 

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