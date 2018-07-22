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الأحد، 22 يوليه 2018 08:44 م
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صور.. وصول عشرات المهاجرين إلى ميناء طريفة الإسبانى بعضهم فى حالة إعياء

الأحد، 22 يوليه 2018 08:20 م
صور.. وصول عشرات المهاجرين إلى ميناء طريفة الإسبانى بعضهم فى حالة إعياء وصول عشرات المهاجرين إلى إسبانيا
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير (رويترز)
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وصل عددا من المهاجرين الغير الشرعيين، إلى ميناء طريفة جنوب إسبانيا، اليوم الأحد، مما اضطر خفر السواحل، وأعضاء من الصليب الأحمر، تقديم لهم المساعدات الطبية لهم ووصل بعضهم فى حالة اجهاد واعياء شديدة، وفق صور نشرتها وكالة "رويترز" للأنباء.

وفى وقت سابق، أغلقت السلطات الإسبانية ميناء طريفة البحرى، فى وجه المسافرين والمهاجرين، مما أدى إلى تكدس وازدحام فى صفوف المسافرين إلى إسبانيا، وخاصة من الأراضى المغربية.

وفى عام 2018، استوعب الميناء الإسبانى الصغير، نحو 400 ألف مسافر مغربى يريدون العودة إلى بلادهم، مما جعل اضطرت السلطات الإسبانية إلى إقفال ميناء طريفة فى وجه المهاجرين المغاربة الذين يتوفرون على السيارة، ويودون العودة إلى المغرب عبر هذا المرفأ الإسبانى الجنوبي.

أحد المهاجرين ينام عقب وصوله اسبانيا
أحد المهاجرين ينام عقب وصوله اسبانيا

 

أحد المهاجرين ينام على الارض
أحد المهاجرين ينام على الارض

 

اسبانيا تنقذ عشرات المهاجرين
اسبانيا تنقذ عشرات المهاجرين

 

عدد من المهاجرين يصلون اسبانيا
عدد من المهاجرين يصلون اسبانيا

 

مهاجرين ينامون على الارض
مهاجرين ينامون على الارض

 

 

 


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وصول عشرات المهاجرين

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