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الأحد، 22 يوليه 2018 02:59 م
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صور.. مساعد محافظ كفر الشيخ يتفقد امتحانات محو الأمية بمدارس بلطيم

الأحد، 22 يوليه 2018 02:16 م
صور.. مساعد محافظ كفر الشيخ يتفقد امتحانات محو الأمية بمدارس بلطيم مساعد محافظ كفر الشيخ يتابع امتحانات محو الامية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تفقد طلعت عبدالقادر، مساعد محافظ كفر الشيخ إمتحانات فصول محو الأمية وتعليم الكبار بقرى ومدينة بلطيم، للمرحلة الثانية من المبادارة التى أطلقها اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ ، " كفر الشيخ بلا أميه عهام 2018م .

قال طلعت عبدالقادر، فى بيان إن التعليم هو أساس أى نهضة، فلا يمكن لأى دولة أن تحقق نهضة حقيقية بدون علم ومعرفة، وهذا هو الفرق الوحيد بين الشعوب العربية والشعوب الغربية، مؤكداً أن الشعوب العربية فى السنوات الماضية اهتمت بالعلم والدراسة، وكان الحكام العرب يقدرون العلماء ويكرموهم ويعطوهم قدرهم بين الناس، و يرسلون بعثات للخارج لدراسة العلوم الجديدة، وكان العلم هو سبب النهضة التى عاشتها الدول العربية.

وأكد مساعد المحافظ، أن الدول العربية تعانى من الكثير من المشكلات، ما بين مشكلات إجتماعية من فقر وبطالة، ومشاكل سياسية من حروب وصراعات داخلية وعدم استقرار، ومشاكل اقتصادية من نقص الصادرات وعجز الموازنة وغيرها، كل هذه المشكلات ناتجة عن الجهل والأمية، وهذا ما أكدت باقى الشعوب التى كانت تعانى من مثل هذه المشكلات وربما أكثر، وعندما اهتمت بالتعليم وحاربت الأمية، تمكنت من القضاء على كل هذه المشكلات، بل صارت الآن من أكبر دول العالم تحضراً ورخاء.

وأضاف طلعت عبدالقادر، أن اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ اللواء، يبدى إهتماماً كبيراً فى هذا المجال، حيث أكد على أن محافظة كفر الشيخ بلا إمية حتى نهاية 2018 م وهذا ما لمسناه مؤخراً من تعليم للكبار ومحو أميتهم تماماً".

 

1-مساعد محافظ كفر الشيخ يتابع امتحانات محو الامية
مساعد محافظ كفر الشيخ يتابع امتحانات محو الامية

 

2- متابعة امتحانات محو الامية ببلطيم
 متابعة امتحانات محو الامية ببلطيم

 

3- جانمب من الامتحانات
 جانمب من الامتحانات

 


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