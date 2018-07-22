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الأحد، 22 يوليه 2018 02:59 م
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صور .. محافظ بنى سويف يأمر بأعداد تقرير فنى ومالى للحملات الميكانيكية

الأحد، 22 يوليه 2018 02:10 م
صور .. محافظ بنى سويف يأمر بأعداد تقرير فنى ومالى للحملات الميكانيكية محافظ بنى سويف يتفقد الحملة الميكانيكية بالفشن
بنى سويف - إيمن لطفى
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وجه المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، بسرعة إعداد تقرير فنى ومالى لرفع الوضع الحالى بالحملات الميكانيكية على مستوى مراكز المدن السبع، وذلك لتقييم الموقف الحالى ومتطلبات التحسين والتطوير وتقديم خدمة أفضل، وتحقيق الإستغلال الأمثل لكل المعدات والحفاظ على المال العام.

وشدد المحافظ،فى بيان له اليوم،على ضرورة أن يحتوى التقرير على نتائج فحص فنى شامل لحالة المعدات من لوادر وسيارات وجرارات وغيرها، بالإضافة إلى حصر ساعات العمل والتشغيل الفعلية لكل معدة على حدة واستهلاكها من الوقود ، وعدد السائقين العاملين والأعمال المنفذة فعلياً، وغيرها من المعلومات والبيانات الفنية والمالية لتقييم الجدوى الاقتصادية لاستخدام هذه المعدات.

جاء ذلك خلال جولته اليوم بمركز ومدينة الفشن، حيث تفقد مقر الحملة الميكانيكية بالمركز، وذلك للوقوف ميدانياً على الوضع الحالى للحملة فنياً وماليا،ً ومدى الجدوى العائدة من تشغيلها على مستوى الخدمات والمرافق، حيث أكد على أهمية الدور الذى يمكن أن تقوم به الحملة بما تحتويه من معدات وألات تستخدم فى رفع كفاءة القطاعات الحيوية بداية من القرية لتشمل كل دائرة المركز والمدينة، وذلك من خلال ضمان عمل المعدات بالكفاءة المطلوبة.

وناقش المحافظ مهندسى وفنى الحملة فى العديد من التفاصيل الفنية الخاصة بالمعدات المتوفرة للحملة ، مشدداً على سرعة التعاون وتوفير كافة المعلومات لتقييم الوضع الفعلى بالحملة ليتم تلافى نقاط الضعف والسلبيات فى المنظومة، والعمل على دعم نقاط القوة لتوفير خدمة أفضل يشعر بها المواطن، واستثمار الإعتمادات التى توفرها الدولة فى هذا الشأن بشكل أمثل.

وكلف المحافظ، رئيس المدينة بإعداد خريطة للأعمال المطلوبة التى تتطلب تنفيذها استعمال معدات الحملة أو تأجير معدات أخرى، وذلك لإتخاذ ما يلزم لسرعة تنفيذها وتسهيل حياة المواطنين، خاصة فى المرافق والخدمات الحيوية كالطرق ورفع المخلفات والقمامة والتجميل والتشجير وأعمال رفع الإشغالات والتعديات وغيرها. 

رافق المحافظ خلال جولته النائبان جمال هندى، وعلى أبو دولة، عضوى مجلس النواب، واللواء عصام العلقامى السكرتير العام ، واللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد، والمحاسب عادل ضيف الله رئيس مركز ومدينة الفشن ، وعدد من المهندسين المختصين والذين كلفهم المحافظ برفع الواقع الفنى والمالى للحملة.

محافظ بنى سويف وعدد من النواب يتفقدون مقر الحملة الميكانيكية (1)
محافظ بنى سويف وعدد من النواب يتفقدون مقر الحملة الميكانيكية

 

محافظ بنى سويف وعدد من النواب يتفقدون مقر الحملة الميكانيكية (2)
محافظ بنى سويف وعدد من النواب يتفقدون مقر الحملة الميكانيكية 

 

محافظ بنى سويف وعدد من النواب يتفقدون مقر الحملة الميكانيكية (3)
محافظ بنى سويف وعدد من النواب يتفقدون مقر الحملة الميكانيكية

 

محافظ بنى سويف وعدد من النواب يتفقدون مقر الحملة الميكانيكية (4)
محافظ بنى سويف وعدد من النواب يتفقدون مقر الحملة الميكانيكية

 


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