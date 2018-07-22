صور.. ليبرمان: إسرائيل ستعيد فتح معبر كرم أبو سالم إذا استمر الهدوء

أ ف ب - تصوير رويترز

أعلن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلى، أفيجدور ليبرمان، الأحد، أن إسرائيل ستعيد الثلاثاء فتح معبر كرم أبو سالم الرئيسى للبضائع مع قطاع غزة الذى أغلق فى التاسع من يوليو، شرط أن يسود هدوء تام حتى ذلك الحين.

وقال ليبرمان فى بيان "إذا استمر اليوم وغدا الوضع الذى ساد أمس السبت، فسنسمح الثلاثاء بأن يستأنف معبر كرم أبو سالم نشاطه الطبيعى... لكن المفتاح الاساسى لكل ذلك هو الهدوء: لا بالونات حارقة ولا مواجهات بالقرب من السياج (الحدودي) ولا صواريخ ولا إطلاق نار".



زيارة ليبرلمان إلى معبر كرم أبو سالم



ليبرلمان يزور معبر كرم أبو سالم



ليبرمان