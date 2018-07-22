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الأحد، 22 يوليه 2018 08:51 ص
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صور.. فرق الإطفاء تكافح حرائق الغابات فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية

الأحد، 22 يوليه 2018 07:00 ص
صور.. فرق الإطفاء تكافح حرائق الغابات فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية حرائق الغابات فى كاليفورنيا
لوس أنجليس (رويترز)
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تكافح فرق الإطفاء عشرات الحرائق فى الغابات المستعرة فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وتستخدام فرق الإطفاء طائرات عملاقة للسيطرة على حريق فى غابة ستانيسلاوس الوطنية .

واستخدمت السلطات أيضا مروحيات مكافحة النيران، بحسب صور أبرزتها وكالة "ريترز" قرب حديقة يوسمايت الوطنية، وأدت الحرائق إلى مصرع رجل إطفاء وإصابة أخر .

تصاعد الأدخنة
تصاعد الأدخنة

 

رجال الاطفاء فى كاليفورنيا
رجال الاطفاء فى كاليفورنيا

 

رجال الاطفاء موقع الحرائق
رجال الاطفاء موقع الحرائق

 

طائرة تساعد فى اخماد الحريق
طائرة تساعد فى اخماد الحريق

 

محاولات اخماد الحرائق
محاولات اخماد الحرائق

 

محاولات السيطرة على الحرائق
محاولات السيطرة على الحرائق

 


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