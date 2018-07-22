صور.. فرق الإطفاء تكافح حرائق الغابات فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية

لوس أنجليس (رويترز)

تكافح فرق الإطفاء عشرات الحرائق فى الغابات المستعرة فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وتستخدام فرق الإطفاء طائرات عملاقة للسيطرة على حريق فى غابة ستانيسلاوس الوطنية .

واستخدمت السلطات أيضا مروحيات مكافحة النيران، بحسب صور أبرزتها وكالة "ريترز" قرب حديقة يوسمايت الوطنية، وأدت الحرائق إلى مصرع رجل إطفاء وإصابة أخر .



تصاعد الأدخنة



رجال الاطفاء فى كاليفورنيا



رجال الاطفاء موقع الحرائق



طائرة تساعد فى اخماد الحريق



محاولات اخماد الحرائق