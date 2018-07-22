صور.. غالية بن على تتألق فى ختام مهرجان الغناء بأوبرا دمنهور

البحيرة - ناصر جودة وجمال أبو الفضل

اختتمت منذ قليل المطربة التونسية "غالية بن على" فعاليات المهرجان الصيفى الذى تنظمة دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر على مسرح أوبرا دمنهور.

حيث قدمت بن على باقة من أبرز الأغانى التى اشتهرت بها خلال مشوارها الفنى ومنها يا مسافر وحدك ولامونى اللى غارو منى ونوح ليلة وليلة إلى جانب مختارات من أعمالها الخاصة، منها كتابى يا سيدى وهيمتنى وشهرذاد وأنا حرة .

واشتعل الحفل مع إطلالة مميزة لبيية ابنة غالية بن على التى شاركت والدتها لأول مرة فى عدد من الأغانى منها شهرذاد.

يذكر أن غالية بن على مطربة تونسية ولدت فى بلجيكا و تميزت بأدائها للتراث الغنائى العربى بطريقة خاصة تعتمد على المزج بين الأنماط الموسيقية المختلفة.

ونالت بن على شهرة كبيرة فى العالم خاصة فى دول الشرق الأوسط ومنها مصر التى تسابق محبيها فى التوافد على حفلاتها بشكل منقطع النظير.



























