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صور.. طلاب جامعة المنصورة يزورون الأكاديمية الوطنية الروسية بڤولجاجراد

الأحد، 22 يوليه 2018 01:33 م
صور.. طلاب جامعة المنصورة يزورون الأكاديمية الوطنية الروسية بڤولجاجراد طلاب جامعة المنصورة
الدقهلية شريف الديب
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وصل وفد من جامعة المنصورة يضم الدكتور طارق غلوش وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد إبراهيم السرجانى مسئول مكتب العلاقات الدولية-الملف الروسى ومنسق الاتفاقية و6 طلاب من كلية التجارة ومعيد من قسم الاقتصاد لحضور المدرسة الصيفية فى الفترة من 19:29 يوليو فى مدينة ڤولجاجراد الروسية.

وذلك فى ظل اتفاقية التعاون بين جامعة المنصورة والأكاديمية الرئاسية الروسية للاقتصاد والإدارة العامة والتى وقعها الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، تحت إشراف الدكتور محمد عطوة عميد الكلية.

ورحب الجانب الروسى برفع الأعلام المصرية و لافتة مكتوب عليها أهلًا وسهلا باللغة العربية دليل على توطيد العلاقات المصرية الروسية.

وفى اليوم التالى بدأت المدرسة الصيفية تضمنت 3 من ورش العمل لتدريب الطلاب المصريين على المشاكل التى تواجه الإدارة العامة والاقتصاد وكيفية التغلب عليها.

 

طلاب جامعة المنصورة يزورون الأكاديمية الوطنية الروسية (1)
طلاب جامعة المنصورة يزورون الأكاديمية الوطنية الروسية 

 

طلاب جامعة المنصورة يزورون الأكاديمية الوطنية الروسية (2)
طلاب جامعة المنصورة يزورون الأكاديمية الوطنية الروسية 

 

طلاب جامعة المنصورة يزورون الأكاديمية الوطنية الروسية (3)
طلاب جامعة المنصورة يزورون الأكاديمية الوطنية الروسية 

 

طلاب جامعة المنصورة يزورون الأكاديمية الوطنية الروسية (4)
طلاب جامعة المنصورة يزورون الأكاديمية الوطنية الروسية

 

طلاب جامعة المنصورة يزورون الأكاديمية الوطنية الروسية (5)
طلاب جامعة المنصورة يزورون الأكاديمية الوطنية الروسية 

 

طلاب جامعة المنصورة يزورون الأكاديمية الوطنية الروسية (6)
طلاب جامعة المنصورة يزورون الأكاديمية الوطنية الروسية 

 

طلاب جامعة المنصورة يزورون الأكاديمية الوطنية الروسية (7)
طلاب جامعة المنصورة يزورون الأكاديمية الوطنية الروسية 

 

طلاب جامعة المنصورة يزورون الأكاديمية الوطنية الروسية (8)
طلاب جامعة المنصورة يزورون الأكاديمية الوطنية الروسية 

 


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