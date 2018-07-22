صور.. صحة أسيوط تبدأ حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

أسيوط ـ محمود عجمى

بدأت مديرية الصحة بمحافظة أسيوط، اليوم الأحد، إجراءات تطبيق التطعيم الجديد بالعضل "سولك" ضد شلل الأطفال، مجانا وذلك بجميع وحدات الرعاية الصحية الأولى بالرعاية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة حجازي مدير عام الرعاية الأساسية والطب الوقائي بصحة أسيوط، والدكتور عبد المعز صفوت مسئول التطعيمات بالمديرية والدكتورة هالة سعد مغربى مدير الإدارة شرق والدكتورة ماريان عجايبى المدير الوقائى للإدارة.

وقال الدكتور أسامة حجازى مدير عام الرعاية الأساسية والطب الوقائي بصحة أسيوط، إنه في إطار متابعة بدء فعاليات إدخال طعم شلل الأطفال "سولك" تم التوجه إلي المركز الطبي الحضري بالوليديه بإدارة شرق، لمتابعة عملية التطعيم للأطفال في العضل بحقن "سولك" بعد أدارجة جرعة من طعم شلل الأطفال وكجرعة إضافية تحقن بالعضل عند إتمام الطفل عمر 4 أشهر بخلاف الجرعات السبعة السابقة، لرفع المناعة ضد فيروسات شلل الأطفال.