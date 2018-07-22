صور.. تنفيذ 20 قرار إزالة لتعديات على أراضى أملاك دوله بأسوان

أسوان ندى سليم

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دراو، بتوجهيات من اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، حملة لإزالة التعديات على أراضى بناء ملك الدولة، وذلك ضمن الموجة العاشرة لإزالة التعديات، والتى أسفرت عن تنفيذ 20 قرار إزالة لتعديات على أراضى بناء بمساحة 13 ألف م2 منها 15حالة تعدى بقرية بنبان على مساحة 10 ألاف م2، كما تم إزالة 5 حالات تعدى بقرية الرقبة بمساحة 3 ألاف م2 .

ومن جانبه أكد إبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز دراو، خلال بيان اليوم الأحد، أن إزالة التعديات على أراضى الدولة وأيضاً لمواجهة مافيا التعديات ومنعها من عودتها مرة أخرى، للحفاظ على أملاك الدولة سواء أكانت أراضى مبانى أو زراعية، موضحاً بأنه هذه الحملات تتم بالتنسيق الكامل مع مديرية أمن أسوان لتنفيذ كافة قرارات الإزالة، بجانب الإستغلال الأمثل لهذه الأراضى وفقاً للمخطط الإستراتيجى والتفصيلى للمدن والقرى وفى إطار القوانين المنظمة لذلك .

تمكنت الحملة من إزالة التعديات المشار إليها من خلال تشكيلات أمنية من قوات مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء محمد خالد مساعد مدير الأمن، مدعمة بالمعدات الثقيلة والسيارات و الأدوات المستخدمة فى الإزالة وهدم المباني.



إزالة التعديات بأسوان



إزالة التعديات بأسوان