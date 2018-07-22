video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 22 يوليه 2018 04:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. تعرف على الحدود الأدنى لكليات الشعبة العلمية بتنسيق 2018

الأحد، 22 يوليه 2018 04:02 م
صور.. تعرف على الحدود الأدنى لكليات الشعبة العلمية بتنسيق 2018 الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
وائل ربيعى - تصوير خالد كامل
إضافة تعليق

ينشر "اليوم السابع"، الحدود الدنيا لكليات المرحلة الأولى للشعبة العلمية بتنسيق 2018، بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق، والتى جاءت كالتالى:

 

طب المنصورة 405

هندسة بترول وتعدين جامعة السويس         405

طب كفر الشيخ          404

طب الاسماعيليه ج قناة السويس     404

طب شبين الكوم جامعة المنوفية       403.5

طب المنيا         403.5

طب الزقازيق   403.5

طب طنطا       403.5

كلية الطب بقنا           403.5

طب سوهاج    403

طب القاهره    403

طب الاسكندريه          403

طب بورسعيد 403

طب بنها           403

طب بنى سويف          402.5

طب عين شمس          402.5

طب اسيوط    402.5

كلية طب أسوان         402.5

طب الفيوم     402

طب السويس  402

طب حلوان     402

طب اسنان المنصوره  401.5

طب اسنان جنوب الوادى     401.5

طب اسنان طنطا       401.5

طب اسنان الاسكندريه          401.5

طب وجراحة الفم والاسنان ج الزقازيق       401.5

كلية طب الاسنان جامعة أسيوط      401

كلية طب أسنان الفيوم         401

كلية طب الاسنان ج بنى سويف        401

طب اسنان القاهره    401

طب اسنان عين شمس          401

طب اسنان كفر الشيخ          401

طب اسنان الاسماعيليه ج قناة السويس      401

طب الاسنان المنيا       401

كلية الصيدلة ج جنوب الوادى         400

كلية الصيدلة ج المنوفية        400

صيدلة الفيوم 399

كلية الصيدلة ج السادات      399

صيدله المنصوره         398.5

صيدلة سوهاج           398.5

كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخ         398.5

صيدلة المنيا    398.5

كلية الصيدلة جامعة دمنهور  398

صيدله طنطا  398

صيدله الزقازيق          398

صيدله الاسماعيليه ج قناة السويس 397.5

صيدله بنى سويف      397.5

صيدلة اسيوط           397.5

صيدله عين شمس     397.5

صيدله القاهره           397.5

صيدلة بورسعيد        397.5

صيدله الاسكندريه     397

صيدله حلوان 397

علاج طبيعى قنا          396.5

كلية العلاج الطبيعى ج بنى سويف    396.5

علاج طبيعى ج كفر الشيخ     396.5

علاج طبيعى القاهره   396.5

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة        395

كلية الطب البيطرى المنوفية  395

علوم البترول والتعدين بمطروح       395

طب بيطرى المنصوره 394.5

طب بيطري المنيا        394.5

طب بيطرى سوهاج   394.5

طب بيطرى بنى سويف          394.5

كلية الألسن كفر الشيخ         394

طب بيطرى كفر الشيخ          394

طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى       394

طب بيطرى الزقازيق  394

طب بيطرى اسيوط   394

طب بيطرى دمنهور     394

هندسة القاهره           392

هندسة الاسماعيلية   391.5

هندسة دمياط            391

هندسة بني سويف     391

هندسة المنصوره        390

هندسة عين شمس    389.5

هندسة شبين الكوم جامعة المنوفية  388

هندسة طنطا  386.5

هندسة الزقازيق         386

هندسة الاسكندريه     385.5

هندسة كفر الشيخ     385

هندسة شبرا بنها         385

 

صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الاولى (1)
 

 

صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الاولى (2)
 

 

صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الاولى (3)
 

 

صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الاولى (4)
 

 

صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الاولى (5)
 

 

صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الاولى (6)
 

 

صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الاولى (7)
 

 

صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الاولى (8)
 

 

صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الاولى (9)
 

 

صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الاولى (10)
 

 

صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الاولى (11)
 

 

صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الاولى (12)
 

 

صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الاولى (13)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لأول مرة.. بدء الدراسة بالمدارس والجامعات 22 سبتمبر.. طارق شوقى: 750 ألف تابلت بالعام الجديد.. خالد عبد الغفار: رفع العلوم الطبية من التنسيق قرار الحكومة.. واستثناء الـ2 % "أقل واجب" من الدولة لطلاب شمال سيناء

فيديو.. خالد عبد الغفار: إتاحة أماكن لكل الناجحين بالثانوية بمؤسسات التعليم العالى

تنسيق المرحلة الثانية 2018

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

تنسيق الجامعات 2018

تنسيق القبول بالجامعات

التنسيق

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2018




لا تفوتك
فيديو.. طلبة الكلية الحربية يستعرضون الفنون القتالية أمام الرئيس السيسى

فيديو.. طلبة الكلية الحربية يستعرضون الفنون القتالية أمام الرئيس السيسى

مصرع طفلين وإصابة آخر فى انفجار بكابول

مصرع طفلين وإصابة آخر فى انفجار بكابول

صور.. فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. منزل جد الزعيم الراحل "جمال عبد الناصر" بمسقط رأسه فى أسيوط تاريخ مهدد بالاندثار.. شهد اجتماع للضباط الأحرار وزاره الرئيس أنور السادات.. والوحدة المحلية: يصعب تحويله لمتحف

صور.. فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. منزل جد الزعيم الراحل "جمال عبد الناصر" بمسقط رأسه فى أسيوط تاريخ مهدد بالاندثار.. شهد اجتماع للضباط الأحرار وزاره الرئيس أنور السادات.. والوحدة المحلية: يصعب تحويله لمتحف

صور.. تدشين أكبر مشروع للاستزراع السمكى بالقليوبية فى بحيرة "عرب العليقات".. مساحتها 85 فدانا.. والمحافظ: يزيد من الفرص الاستثمارية والسياحة.. والزراعة: تنتج 160 طن أسماك سنويا

صور.. تدشين أكبر مشروع للاستزراع السمكى بالقليوبية فى بحيرة "عرب العليقات".. مساحتها 85 فدانا.. والمحافظ: يزيد من الفرص الاستثمارية والسياحة.. والزراعة: تنتج 160 طن أسماك سنويا

ليفربول يواجه دورتموند فى كأس الأبطال الودية بحضور محمد صلاح

ليفربول يواجه دورتموند فى كأس الأبطال الودية بحضور محمد صلاح

البنت الحنينة رزق.. اعرف طباع أنثى السرطان فى البيت والعمل

البنت الحنينة رزق.. اعرف طباع أنثى السرطان فى البيت والعمل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة