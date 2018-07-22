صور.. بدء مؤتمر التعليم العالى لإعلان نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق

كتب وائل ربيعى - تصوير خالد كامل

بدأت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الصحفى الذى يعقده الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لإعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2018.

كانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أعلنت الحد الأدنى للمرحلة الأولى، للشعبة العلمية 394 درجة فأكثر أى بنسبة 96.10% بمجموع عدد الطلاب 28001 طالب، والشعبة الهندسية بحد أدنى 385 درجة فأكثر أى بنسبة 93.90% فأكثر بعدد طلابى 15267، والشعبة الأدبية بحد أدنى328 درجة فأكثر أى بنسبة 80.00% فأكثر 83539 طالبًا، بإجمالى 126807 طلاب.















































