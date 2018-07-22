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صور.. انطلاق تنسيق المرحلة الثانية غدا بحد أدنى 78.05% للعلمى و69.51 % للأدبى

الأحد، 22 يوليه 2018 03:36 م
صور.. انطلاق تنسيق المرحلة الثانية غدا بحد أدنى 78.05% للعلمى و69.51 % للأدبى جانب من المؤتمر
كتب وائل ربيعى - تصوير خالد كامل
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أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، خلال فعاليات المؤتمر الصحفى الذى يعقده اليوم بمقر الوزارة، انطلاق تنسيق المرحلة الثانية بحد أدنى 78.05 % للشعبة العلمية و69.51 % للشعبة الأدبية.

كانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أعلنت الحد الأدنى للمرحلة الأولى، للشعبة العلمية 394 درجة فأكثر أى بنسبة 96.10% بمجموع عدد الطلاب 28001 طالب، والشعبة الهندسية بحد أدنى 385 درجة فأكثر أى بنسبة 93.90% فأكثر بعدد طلابى 15267، والشعبة الأدبية بحد أدنى328 درجة فأكثر أى بنسبة 80.00% فأكثر 83539 طالبًا، بإجمالى 126807 طلاب.

صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الاولى (1)
 

 

صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الاولى (2)
 

 

صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الاولى (3)
 

 

صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الاولى (4)
 

 

صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الاولى (5)
 

 

صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الاولى (6)
 

 

صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الاولى (7)
 

 

صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الاولى (8)
 

 

صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الاولى (9)
 

 

صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الاولى (10)
 

 

صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الاولى (11)
 

 

صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الاولى (12)
 

 

صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الاولى (13)

 


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