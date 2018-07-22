صور.. الإمارات تواصل حملتها لتوعية السكان بمخاطر الألغام غرب اليمن

كتب محمود رضا الزاملى – تصوير أ.ف.ب

يواصل أفراد من القوات المسلحة الإماراتية بمديرية موكا، غرب اليمن حملة المتواصلة للتوعية بمخاطر الألغام ومخلفات الحرب، التى يقيمها المركز التنفيذى للتعامل مع الألغام، بحسب صور بثتها وكالة الأنباء الفرنسية.

ومكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمشاركة متطوعى ومتطوعات منظمات المجتمع المدنى بدعم من منظمة اليونيسيف للطفولة فى مديريات ساحل حضرموت تحت شعار رسالة التوعية الأساسية ( احذر وتجنب أماكن الخطر وابتعد ولا تلمس الأجسام الغريبة ولا تعبث بها ).

وكان اعضاء الفريق المشارك زاروا مناطق القرحة وقرن باحكيم وضواحى رباط باعشن ولجرات وقدموا محاضرات للرجال والنساء عن الألغام وتعريفها ومخاطرها وطرق التخلص منها وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة.



جانب من توعية سيدات اليمن بمخاطر الالغام



جانب من حملة التوعية