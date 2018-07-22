صور.. إضراب سائقى الشاحنات فى هندوراس.. وإغلاق الطرق الرئيسية

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

قام سائقو الشاحنات فى هندوراس بالإضراب عن العمل وإغلق الطرق، احتجاجا على رفع أسعار الوقود محذرين من ارتفاع أسعار الأغذية وسلع أخرى نتيجة لذلك.

واستمر الاحتجاج بعد دعوة للإضراب على مستوى البلاد، بسبب قرار الحكومة فى هندوراس بزيادة اسعار الوقود، وجرى تنظيم الاحتجاج عبر مواقع للتواصل الاجتماعى على غرار الاحتجاجات التى شهدتها البرازيل خلال الأسابيع الماضية .

واصطفت السيارات فى طوابير امتدت على الطرق فى وسط هندوراس ، وكان المحتجون أغلقوا الطرق فى مدن رئيسية احتجاجا على رفع أسعار المحروقات .



إضراب سائقو الشاحنات فى هندوراس



اغلاق الطرق فى هندوراس



الشرطة تحاول فتح الطريق أمام السيارات



سائقو الشاحنات يغلقون الطرق فى هندوراس