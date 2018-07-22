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الأحد، 22 يوليه 2018 03:42 ص
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صور.. إضراب سائقى الشاحنات فى هندوراس.. وإغلاق الطرق الرئيسية

الأحد، 22 يوليه 2018 03:00 ص
صور.. إضراب سائقى الشاحنات فى هندوراس.. وإغلاق الطرق الرئيسية إضراب سائقو الشاحنات فى هندوراس
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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قام سائقو الشاحنات فى هندوراس بالإضراب عن العمل وإغلق الطرق، احتجاجا على رفع أسعار الوقود محذرين من ارتفاع أسعار الأغذية وسلع أخرى نتيجة لذلك.

واستمر الاحتجاج بعد دعوة للإضراب على مستوى البلاد، بسبب قرار الحكومة فى هندوراس بزيادة اسعار الوقود، وجرى تنظيم الاحتجاج عبر مواقع للتواصل الاجتماعى على غرار الاحتجاجات التى شهدتها البرازيل خلال الأسابيع الماضية .

واصطفت السيارات فى طوابير امتدت على الطرق فى وسط هندوراس ، وكان المحتجون أغلقوا الطرق فى مدن رئيسية احتجاجا على رفع أسعار المحروقات .

إضراب سائقو الشاحنات فى هندوراس
إضراب سائقو الشاحنات فى هندوراس

 

اغلاق الطرق فى هندوراس
اغلاق الطرق فى هندوراس

 

الشرطة تحاول فتح الطريق أمام السيارات
الشرطة تحاول فتح الطريق أمام السيارات

 

سائقو الشاحنات يغلقون الطرق فى هندوراس
سائقو الشاحنات يغلقون الطرق فى هندوراس

 

مسيرة بالحافلات فى هندوراس
مسيرة بالحافلات فى هندوراس

 

 


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