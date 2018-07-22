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الأحد، 22 يوليه 2018 02:59 م
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صور.. إزالة 14 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالغربية

الأحد، 22 يوليه 2018 02:10 م
صور.. إزالة 14 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالغربية جانب من الإزالة
الغربيه محمد طارق
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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن، حملة إزالات مكبرة بنطاق مركز مدينة زفتى بمحافظة الغربية، لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالتعاون مع مجلس مدينة زفتى.

ترأس الحملة اللواء طلعت منصور السكرتير العام لمحافظة الغربية، تنسيقا مع اللواء محمد شوقى بدر رئيس مركز ومدينة زفتى، وقوة أمنية برئاسة اللواء طارق داود مساعد مدير أمن الغربية والعميد إيهاب مصطفى مأمور مركز زفتى وضباط المباحث والقوات الخاصة.

رافق الحملة هانى الكفافى مدير العلاقات العامة وموظفى أملاك الدولة ولجنة الإزالة وإدارة الرى عن زفتى والسنطة ورؤساء الوحدات عن نهطاى وتفهنا العزب وشبراملس، وتم التعامل وإزالة 14 حالة منها منها " مغسلة سيارات ، كافتيريات ، مكمورة فحم ، مزارع ، اسوار  " وذلك باجمالى مساحة 18 إزالة.

أمن الغربية يشن حملة ازالات_1

أمن الغربية يشن حملة ازالات

 

أمن الغربيه يشن حملة ازالات بقرى زفتي
أمن الغربيه يشن حملة ازالات بقرى زفتي

 

أمن الغربيه يشن حملة ازالات
أمن الغربيه يشن حملة ازالات

 

جانب من الحملة_1
جانب من الحملة

 

جانب من الحمله
جانب من الحمله

 

سكرتير عام محافظة الغربيه يترأس حملة الازالات
سكرتير عام محافظة الغربيه يترأس حملة الازالات

 


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