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شركة مياه الشرب بسوهاج تطلق قافلة للتوعية بأهمية ترشيد المياه

الأحد، 22 يوليه 2018 01:47 م
شركة مياه الشرب بسوهاج تطلق قافلة للتوعية بأهمية ترشيد المياه القافلة الصحية
سوهاج – عمرو خلف
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شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج فى القافلة الصحية التى نظمتها إدارة القوافل الصحية بمدير الصحة بقرية الصوامعة غرب بمركز طهطا لتوعية المترددين على القافلة بأهمية ترشيد استهلاك المياه.

صرح بذلك اللواء محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف فى بيان له، أن القافلة استمرت خلال الفترة من 21 يوليو الى 22 يوليو الجارى وانه قام مسئولى التوعية بالشركة ومسئولى معامل مياه الشرب بتوعية المواطنين بمخاطر القيسونات واستخدام الطلمبات الحبشية وما ينتج عنهما من أضرار صحية.

وأوضح الدكتور أيمن حسين مدير إدارة القوافل الصحية بمديرية الصحة أن القافلة استهدفت فيما يقرب من 1200 مواطن من أهالى قرية الصوامعة غرب وانه تم توعيتهم خلال فترة عمل القافلة بعدد من القضايا الصحية منها التغذية السليمة والنظافة وكيفية تنظيم الأسرة وطرق تجنب الأمراض الموسمية.

 

 

 

 


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