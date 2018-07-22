شاب يلقى بنفسه أسفل عجلات المترو بمحطة المرج القديمة

كتب ــ رضا حبيشى

قال أحمد عبد الهادى بكير المتحدث باسم هيئة المترو، إن شابا ألقى نفسه أمام القطار رقم 119 أثناء دخوله محطة المرج القديمة، مما أدى إلى دهسه ومصرعه فى الحال.

وأضاف فى بيان له اليوم، أنه تم إخطار ناظر المحطة والشرطة وغرفة التحكم المركزى، وتم استخراج الجثة وعودة حركة القطارات لطبيعتها بتأخير 10 دقائق.

وانتقل العميد محمد الشربينى مدير المباحث الجنائية بشرطة مترو الأنفاق لمحطة المرج لمعاينة الحادث، وتبين أن الشاب عمره 17 سنة ولا يحمل بطاقة شخصية أو أى مستندات تدل على هويته.

وأكد العميد محمد الشربينى، أنه قام بمعاينة ومشاهدة كاميرات المراقبة بالمحطة، وتبين أن الشاب ألقى بنفسه أمام القطار، وتم عمل محضر بالواقعة، ونقل الجثة إلى مستشفى المرج، ويجرى حاليا التحقيق فى الحادث بمعرفة النيابة العامة.