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الأحد، 22 يوليه 2018 01:53 م
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سقوط عاطل وراء تزوير الأموال والكارنيهات والمستندات الحكومية بالمعادى

الأحد، 22 يوليه 2018 01:18 م
سقوط عاطل وراء تزوير الأموال والكارنيهات والمستندات الحكومية بالمعادى المتهم عقب القبض عليه
كتب إبراهيم أحمد
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ألقى ضباط مباحث قسم شرطة المعادى، القبض على "بسام م ص" 38 سنة عاطل، لمزاولته نشاط غير مشروع فى مجال تقليد العملات الورقية وتزوير الكارنيهات والمستندات المنسوبة للجهات الحكومية المختلفة باستخدام الأجهزة الحديثة متخذا من مسكنه مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وبإعداد الأكمنة تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطه، وبتفتيش مسكنة عثر بداخله على جهاز كمبيوتر، 2 طابعة، ماكينة تغليف، شاشة lCD ، كارنية تحقيق شخصية، 2  بطاقة رقم قومى، بطاقة رقم قومى خالية من البيانات،5 كارنيهات عضوية لنادى وصورة المتهم، 3 رخص قيادة بصورة المتهم وتوكيل عام بيع سيارة ممهور بخاتم شعار الجمهورية "خالى من البيانات".

كما تم ضبط توكيل عام بيع مركبة ممهور بخاتم شعار الجمهورية "خالى من البيانات"، شهادتين ميلاد ورقية، شهادة تخرج من جامعة حلوان "كلية طب الأسنان" باسم وصورة المتهم، فيش جنائي "خالى من البيانات"،  3 ورقات مالية فئة المائة جنيه، 2 ورقة فئة العشرون جنيه بإجمالى 140 جنيه " مزورة " ، كمية من الأوراق والبلاستيك المستخدمة فى تغليف الكارنيهات، و جميعهم مزورين.

وبمواجهته اعترف بتزييف الأوراق المالية واصطناع كارنيهات ومستندات منسوب للجهات والهيئات الحكومية المختلفة باستخدام الأجهزة المضبوطة بحوزته وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.


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