زلزال بقوة 3.4 درجة يضرب منطقة طبريا شمال الأراضى الفلسطينية

رام الله (أ ش أ)

ضربت هزة أرضية بقوة 3.4 ريختر اليوم الأحد، منطقة طبريا شمال الأراضى الفلسطينية المحتلة، وقال مدير وحدة علوم الأرض وهندسة الزلازل فى جامعة النجاح الوطنية جلال الدبيك، أن هزة أرضية ضربت الجزء الشمالى لبحيرة طبريا بقوة 3.7 على مقياس ريختر - حسب المعلومات الأولية - وبعمق 5 كم تحت سطح الأرض.

وأضاف أن الهزة حدثت فى تمام الساعة 9.41 دقيقة من صباح اليوم، مؤكدا أن المنطقة تعرضت لعشرات الهزات خلال الأيام الماضية، كانت تتراوح قوتها ما بين درجة إلى أربع درجات ونصف حسب مقياس ريختر.

وقالت مصادر عبرية أن السكان شعروا بالهزة صباح هذا اليوم، مشيرة إلى أن مركز الهزة منطقة بحيرة طبريا.