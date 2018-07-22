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رئيس لجنة الروهينجا فى ميانمار يرفض انتقادات أمينها العام المستقيل

الأحد، 22 يوليه 2018 10:28 ص
رئيس لجنة الروهينجا فى ميانمار يرفض انتقادات أمينها العام المستقيل أقلية الروهينجا- أرشيفية
(رويترز)
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رفض رئيس لجنة دولية شكلتها ميانمار لتقديم المشورة فيما يتعلق بأزمة الروهينجا الانتقادات التى وجهها الأمين العام للجنة لدى استقالته وقال إنها مؤثرة وإن الحكومة تعمل بتوصياتها.

وقال سوراكيارت ساتيراتاي، وزير الخارجية التايلاندى السابق الذى اختارته ميانمار العام الماضى ليرأس اللجنة، إن تقدما تحقق فى ولاية راخين التى شهدت أعمال عنف وذلك بما يتسق مع توصيات رفعتها اللجنة للحكومة.

وتأتى التصريحات التى أدلى بها سوراكيارت فى وقت متأخر من مساء أمس السبت بعد استقالة الأمين العام للجنة كوبساك تشوتيكول وهو سفير متقاعد ونائب سابق فى البرلمان التايلاندي.

وقال كوبساك لرويترز يوم الجمعة، إن اللجنة "ظلت خاضعة لرقابة صارمة" ولم تحقق شيئا يذكر خلال الأشهر الستة التى مرت على تشكيلها منذ يناير كانون الثاني.

 

 


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