رئيس جامعة كفر الشيخ: إنشاء كلية جديدة للحقوق بالجامعة

كفر الشيخ – محمد سليمان

صرح الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ،أن المجلس الأعلى للجامعات أصدر قرارا بالموافقة على إنشاء كلية الحقوق بالجامعة.

وأوضح القمرى فى بيان له، أن إنشاء كلية الحقوق يأتى فى إطار حاجة كافة مؤسسات الدولة وقطاعاتها للكوادر المؤهلة والمتخصصة فى استحداث ومراجعة القوانين المختلفة المتعلقة بشئون الإدارة والقضاء والتحقيق وإدارات الحقوق بالمؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال.

وأضاف أن عددا كبيرا من طلاب محافظة كفر الشيخ، يلتحقون بكليات الحقوق فى الجامعات الأخرى، وبالتالى فإن إنشاء الكلية يقلل من الأعداد الكثيرة المقبولة بالكليات المناظرة ويساهم فى جودة التدريس والتعليم بها.