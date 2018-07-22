رئيس تحرير الشروق: ضرائب إعلانات فيس بوك تحيى الصحافة..وتحية لـ" خالد صلاح "

كتب محمود العمرى

أكد الكاتب عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، أن تحرك وزير المالية الدكتور محمد معيط، لإعداد تشريع أمام البرلمان خلال شهرين لفرض ضرائب على إعلانات فيس بوك وجوجل، يحيى الصحافة المصرية، قائلا:"هذا نتيجة للمبادرة التى طرحها خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة اليوم السابع، وكنت أبلغته من قبل أننا داعمين لها وهذه خطوة فى الطريق الصحيح لإحياء الصحافة المصرية من جديد"

وأضاف رئيس تحرير جريدة الشروق فى تصريح لـ"اليوم السابع":"نتمنى الانتهاء سريعا من هذا التشريع، وتقديمه للبرلمان ليكون أولوية خلال دور الانعقاد المقبل، خاصة أن الصحافة المصرية تدفع ثمنا باهظا مقابل ما يتم من المواقع العالمية وعلى رأسها فيس بوك وجوجل ، حتى أصبح الأمر يهدد كل المواقع المصرية، فهذا التحرك يكون خطوة قوية وجيدة فى الحفاظ على المواقع المصرية، وخصوصا بعد ارتفاع سعر الورق وتراجع نسب الإعلانات وكافة الأمور المتعلقة بصناعة الصحافة المصرية، ولابد على البرلمان أن يعجل بمناقشة التشريع بعد الانتهاء وتقديمه من وزارة المالية."

كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قال إن وزارة المالية تعد حاليا دراسة شاملة وآليات تطبيق خاصة بفرض ضرائب على إعلانات "جوجل" و"فيس بوك"، و"إنستجرام" والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، وما يتطلبه ذلك من تعديلات تشريعية وتنفيذية أو إصدار تشريع جديد، مؤكدا أنها سوف تستغرق نحو شهرين وتعرض أمام الدورة البرلمانية القادمة لمجلس النواب فى أكتوبر المقبل.