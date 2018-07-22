دواوين الوزارات × 24ساعة..الصحة:مبادرة الرئيس لعلاج مرضى قوائم الانتظار للجميع

كتب محمود راغب

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة التضامن:

غادة والى تلتقى مسئولى القنوات وصناع الدراما لترشيد تناول قضايا التدخين والمخدرات

وزارة التموين:

وزير التموين يجتمع بقيادات الوزارة لمتابعة تنفيذ برنامج الحكومة

وزارة التربية والتعليم:

فى واقعة الغش بسوهاج.. أولياء الأمور يطالبون بالسماح للطلاب بدخول الدور الثانى

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وزارة الصحة:

وزيرة الصحة: مبادرة الرئيس لعلاج مرضى قوائم الانتظار تشمل الجميع وبالمجان

وزارة الإسكان:

غدا.. بدء تسليم أراضى الإسكان الاجتماعى للفائزين بالقرعة العلنية بالسادات

وزارة الزراعة:

"الزراعة": منظومة جديدة لمواجهة زراعات الموز.. وإزالة فورية للمخالفين

وزارة النقل:

السكة الحديد: تحديث إشارات خط "القاهرة - بنى سويف" وإدخاله بالخطة العاجلة

وزارة القوى العاملة:

القوى العاملة: الاثنين إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بأجر كامل بمناسبة 23 يوليو

وزارة الهجرة :

وزيرة الهجرة: إنهاء إجراءات معادلة رخصة القيادة المصرية بالإيطالية والتوقيع قريبا