حماس: اقتحام المستوطنين للأقصى وتدنيسه حرب دينية تديرها إسرائيل

كتب أحمد جمعة

قالت حركة حماس الفلسطينية، إن اقتحام مجموعات كبيرة من المستوطنين للمسجد الأقصى وتدنيسه يأتى فى إطار الحرب الدينية المنظمة والممنهجة التى تديرها حكومة الاحتلال الإسرائيلى، ومن خلفها الإدارة الأمريكية على شعبنا الفلسطينى ومقدساته والتى تستهدف الوجود والهوية الفلسطينية والإسلامية.

وقال المتحدث الرسمى باسم حماس، فوزى برهوم، فى بيان صحفى، إن حركة حماس تدين بشدة هذه السياسات والممارسات لتوجه نداءها العاجل إلى الأمة جمعاء بضرورة التحرك الواسع والسريع، وبكل المستويات لنصرة المسجد الأقصى وحمايته من التدنيس والتهويد والأخطار المحدقة به.

ودعت حماس أبناء الشعب الفلسطينى فى الضفة والقدس والداخل المحتل إلى النفير العام وشد الرحال إلى المسجد الأقصى والتصدى بكل قوة لهذه الهجمات العنصرية المتطرفة، والعمل على حماية القدس والمسجد الأقصى مهما بلغت التضحيات.