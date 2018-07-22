video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 22 يوليه 2018 08:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

حرس السواحل الليبى : انقاذ 116 مهاجرا غير شرعى بينهم مصريين

الأحد، 22 يوليه 2018 06:52 م
حرس السواحل الليبى : انقاذ 116 مهاجرا غير شرعى بينهم مصريين حرس الحدود - أرشيفية
كتب أحمد جمعة
إضافة تعليق
تمكنت دورية لحرس السواحل الليبى قطاع طرابلس (الزورق رأس جدير) من إنقاذ عدد 116 مهاجر غير شرعى من بينهم  111 رجلا و 5 نساء، كانوا على متن قارب مطاطي.
 
عملية الإنقاذ تمت شمال زوارة.
 
وقال العميد أيوب قاسم المتحدث الرسمي باسم حرس السواحل الليبى لليوم السابع ان المهاجرون غير الشرعيين من 8 جنسيات أفريقية مختلفة وتحديدا من مصر، السودان، تشاد، غامبيا، غانا، مالي، ساحل العاج، نيجيريا.
 
وأكد العميد أيوب قاسم انه تم الوصول بالمهاجرين غير الشرعيين إلى قاعدة طرابلس البحرية، وإنزالهم بنقطة القاعدة لحرس السواحل الليبى، موضحا انه بعد تقديم المساعد الإنسانية والطبية تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وتحديدا مركز إيواء تاجوراء.
 

 


إضافة تعليق

حرس السواحل الليبى

اخر اخبار ليبيا

أخبار مصر

اخر اخبار مصر

أخبار ليبيا

الهجرة غير الشرعية




لا تفوتك
قرار جمهورى بتعيين المستشار حنفى جبالى رئيساً للمحكمة الدستورية العليا

قرار جمهورى بتعيين المستشار حنفى جبالى رئيساً للمحكمة الدستورية العليا

مدير الكلية "الفنية العسكرية": إنشاء شعبة لهندسة الفضاء داخل الكلية لأول مرة

مدير الكلية "الفنية العسكرية": إنشاء شعبة لهندسة الفضاء داخل الكلية لأول مرة

فيديو وصور .. الرئيس السيسى بحفل تخرج الكليات العسكرية: ثورة يوليو غيرت واقع الحياة فى مصر.. ويؤكد: واجهنا 21 ألف شائعة فى 3 شهور استهدفت إثارة البلبلة.. ولأسر الشهداء: تضحيات أبنائكم وأبنائنا محل تقدير الشعب

فيديو وصور .. الرئيس السيسى بحفل تخرج الكليات العسكرية: ثورة يوليو غيرت واقع الحياة فى مصر.. ويؤكد: واجهنا 21 ألف شائعة فى 3 شهور استهدفت إثارة البلبلة.. ولأسر الشهداء: تضحيات أبنائكم وأبنائنا محل تقدير الشعب

نرصد أخطر 25 شائعة نفتها الحكومة رسميا خلال يوليو الجارى.. أبرزها طرح أرز مسرطن و حذف 200 ألف أسرة من معاش «تكافل وكرامة» ..وإضافة مادة على الخبز للحد من الكثافة السكانية

نرصد أخطر 25 شائعة نفتها الحكومة رسميا خلال يوليو الجارى.. أبرزها طرح أرز مسرطن و حذف 200 ألف أسرة من معاش «تكافل وكرامة» ..وإضافة مادة على الخبز للحد من الكثافة السكانية

الآن.. نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق على "اليوم السابع"

الآن.. نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق على "اليوم السابع"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة