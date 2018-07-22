حرس السواحل الليبى : انقاذ 116 مهاجرا غير شرعى بينهم مصريين

تمكنت دورية لحرس السواحل الليبى قطاع طرابلس (الزورق رأس جدير) من إنقاذ عدد 116 مهاجر غير شرعى من بينهم 111 رجلا و 5 نساء، كانوا على متن قارب مطاطي.

عملية الإنقاذ تمت شمال زوارة.

وقال العميد أيوب قاسم المتحدث الرسمي باسم حرس السواحل الليبى لليوم السابع ان المهاجرون غير الشرعيين من 8 جنسيات أفريقية مختلفة وتحديدا من مصر، السودان، تشاد، غامبيا، غانا، مالي، ساحل العاج، نيجيريا.

وأكد العميد أيوب قاسم انه تم الوصول بالمهاجرين غير الشرعيين إلى قاعدة طرابلس البحرية، وإنزالهم بنقطة القاعدة لحرس السواحل الليبى، موضحا انه بعد تقديم المساعد الإنسانية والطبية تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وتحديدا مركز إيواء تاجوراء.