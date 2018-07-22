video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 22 يوليه 2018 12:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

حرس السواحل الليبى: إنقاذ 40 مهاجرا غير شرعى بينهم 4 مصريين

الأحد، 22 يوليه 2018 11:16 ص
حرس السواحل الليبى: إنقاذ 40 مهاجرا غير شرعى بينهم 4 مصريين مهاجرين - أرشيفية
كتب أحمد جمعة
إضافة تعليق
تمكنت دورية لحرس السواحل الليبى قطاع طرابلس (الزورق صبراتة) من إنقاذ  40 مهاجرا غير شرعى،  بينهم عدد31  رجلا، وطفل واحد وعدد 8 نساء، كانوا على متن قارب مطاطي.
 
 
وقال العميد أيوب قاسم المتحدث الرسمي باسم حرس السواحل الليبى لليوم السابع ان عملية الإنقاذ تمت شمال زوارة، مؤكدا ان المهاجرون غير الشرعيين من 4 جنسيات مختلفة، وتتوزع بين 18 شخص مغربى الجنسية، و 4 أشخاص من مصر ، ومواطن سورى، وعدد 11 رجل و5 سيدات من  نيجيريا.
 
وأكد العميد أيوب قاسم، أنه بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية تم تسليم المهاجرين إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتحديدا فى مركز إيواء تاجوراء.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الاحتجاجات تضرب طرابلس بسبب أزمة الكهرباء ونقص السيولة.. ودعوات لاستمرار التظاهرات الحاشدة اليوم ضد تردى الوضع المعيشى.. و"المجلس البلدى حى الأندلس" يحذر من انتفاضة شعبية.. ومحتجون: سنسقط حكومة السراج والإخوان

حرس السواحل الليبى

أخبار ليبيا

اخبار مصر

إنقاذ مهاجرين

إنقاذ مصريين في ليبيا




لا تفوتك
رئيس الوزراء يصدر قرارا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعى للمنازل والنشاط التجارى

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعى للمنازل والنشاط التجارى

مصر ترفض قانون يهودية الدولة فى إسرائيل.. وتؤكد: يقوض فرص تحقيق السلام

مصر ترفض قانون يهودية الدولة فى إسرائيل.. وتؤكد: يقوض فرص تحقيق السلام

البوست خاطئ حتى تثبت صحته.. دليلك لـ"شير آمن" على سوشيال ميديا.. خبراء يضعون خطوات التأكد من معلومات مواقع التواصل أبرزها صدق رواية الحكومة من البيانات وتصريحات المتحدث.. مراجعة معلومات الصور الخفية تبين صحتها

البوست خاطئ حتى تثبت صحته.. دليلك لـ"شير آمن" على سوشيال ميديا.. خبراء يضعون خطوات التأكد من معلومات مواقع التواصل أبرزها صدق رواية الحكومة من البيانات وتصريحات المتحدث.. مراجعة معلومات الصور الخفية تبين صحتها

دفتر أحوال المحترفين.. محمد صلاح يبدأ رحلة الاستعداد للموسم الجديد مع ليفربول بالولايات المتحدة.. النجم الأحمر ينضم لسباق التعاقد مع كوكا.. وإشادة يونانية بـ"وردة" قبل مباراة بازل وباوك فى دورى أبطال أوروبا

دفتر أحوال المحترفين.. محمد صلاح يبدأ رحلة الاستعداد للموسم الجديد مع ليفربول بالولايات المتحدة.. النجم الأحمر ينضم لسباق التعاقد مع كوكا.. وإشادة يونانية بـ"وردة" قبل مباراة بازل وباوك فى دورى أبطال أوروبا

مرتضى منصور يفتح النار على الشناوى: "ملوش مكان فى الزمالك بعد جلسة الأهلى" - صور

مرتضى منصور يفتح النار على الشناوى: "ملوش مكان فى الزمالك بعد جلسة الأهلى" - صور

مصادر النشطاء الخاصة فى كاريكاتير اليوم السابع

مصادر النشطاء الخاصة فى كاريكاتير اليوم السابع

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة