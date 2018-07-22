حرس السواحل الليبى: إنقاذ 40 مهاجرا غير شرعى بينهم 4 مصريين

كتب أحمد جمعة

تمكنت دورية لحرس السواحل الليبى قطاع طرابلس (الزورق صبراتة) من إنقاذ 40 مهاجرا غير شرعى، بينهم عدد31 رجلا، وطفل واحد وعدد 8 نساء، كانوا على متن قارب مطاطي.

وقال العميد أيوب قاسم المتحدث الرسمي باسم حرس السواحل الليبى لليوم السابع ان عملية الإنقاذ تمت شمال زوارة، مؤكدا ان المهاجرون غير الشرعيين من 4 جنسيات مختلفة، وتتوزع بين 18 شخص مغربى الجنسية، و 4 أشخاص من مصر ، ومواطن سورى، وعدد 11 رجل و5 سيدات من نيجيريا.

وأكد العميد أيوب قاسم، أنه بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية تم تسليم المهاجرين إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتحديدا فى مركز إيواء تاجوراء.