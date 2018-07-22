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حبس شاب بالشرقية 4 أيام لابتزازه سيدة خليجية ماليا من خلال الواتس أب

الأحد، 22 يوليه 2018 12:33 م
حبس شاب بالشرقية 4 أيام لابتزازه سيدة خليجية ماليا من خلال الواتس أب حبس - صورة أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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قررت نيابة فاقوس بالشرقية، اليوم الأحد، بإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، حبس شاب من قرية البيروم مركز فاقوس، لقيامه بتهديد سيدة خليجية من خلال تطبيق واتس أب، لابتزازها ماليا، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
 
البداية كانت ببلاغ من أحد المحامين، بتوكيل عن معلمة من إحدى الدول الخليجية، تتهم فيه شاب من قرية البيروم مركز فاقوس، بابتزازها عبر تطبيق واتس أب، وتهديدها.
 
تمكنت مأمورية بقيادة العميد عاصم الشريف رئيس المباحث الجنائية، وبرفقته والعقيد محمد رمضان رئيس فرع شرق الدلتا، والمقدم دكتور محمود مدين، ضابط المباحث بالإدارة العامة للتكنولوجيا بوزارة الداخلية، بإشراف اللواء علي أباظة، مدير مباحث الإدارة، بالتنسيق مع مباحث  فاقوس من القبض على "هاني م ي" 41 سنة مقيم البيروم مركز فاقوس، لقيامه بتهديد وإبتزاز سيدة خليجية بصور لها خاصة نظير مبلغ مالى بغرض الانتقام منها لإنهاء عمله بالخليج، بعد أن نشأت علاقة صداقة بينهما، حيث كان يعمل معاها حارس أمن، وهى معلمة بالمدرسة.
 
 

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