حبس شابين لاتهامهما بالتحريص على الفجور وممارسة الشذوذ بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

قضت محكمة جنح البحر الأحمر، برئاسة المستشار باسم جابر الليظى، رئيس المحكمة بالحبس 6 شهور لشابين لقيامهما بتحريض الشباب على الفجور وعرض أنفسهم لممارسة الشذوذ .

تلقى اللواء عصام العزب، مدير مباحث مديرية أمن البحر الأحمر، إخطاراً من العقيد عبد الله عباس رئيس مباحث الآداب، يفيد تمكن النقيب محمد حسام معاون مباحث الآداب، والملازم أول محمد البكرى من إدارة البحث بالمديرية، من ضبط كلٍ من المدعو "أحمد. ع . أ" 29 سنة، وشهرته "برديس"، و"الحسن .م .ع " 25 سنة شهرته "سندريلا"، وذلك لتحريضهما العامة على الفجور وعرض نفسيهما لممارسة الشذوذ الجنسى مقابل أجر مادى 150 جنيها، وكذلك نشر أفكار المثلية الجنسية.

تم ضبط المتهمين أثناء عرض نفسهم لممارسة الشذوذ على المدعو" عمرو . ا.ع" 21 سنة، وذلك خلال تواجدهما بأحد شوارع بالغردقة، وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 8147 / جنح أول الغردقة، تحريض على الفجور.