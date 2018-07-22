حبس ربة منزل 4 أيام لتعذيبها أبناء زوجها المتوفى بإطفاء السجائر فى أجسادهم

كتب أحمد الجعفرى

أمرت نيابة الصف بجنوب الجيزة بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بتعذيب أبناء زوجها بعد وفاتها، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كشفت مناظرة النيابة العامة لـ4 أطفال تعرضوا للتعذيب على يد زوجة والدهم، وجود أثار تعذيب على أجسادهم فضلًا عن كدمات وسحجات، يحتمل حدوثها نتيجة تعرضهم للضرب بجسم صلب "عصى" "خرطوم"، وأثار حرق فى مناطق متفرقة من الجسد، يشتبه حدوثها نتيجة تعرضهم للحرق بطفى السجائر فى أجسادهم.

وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وأمرت بعرض الأطفال على الطب الشرعى لبيان ما بهم من إصابات، وكيفية حدوثها وتاريخ والأدوات المستخدمة فى إحداثها.

كان مركز شرطة الصف تلقى بلاغ من عامل يتهم زوجة شقيقه بتعذيب أولاده بعد وفاته، حيث أنه كان ذاهب لإحضارهم بعد وفاة شقيقه حتى يقيموا مع أفراد اسرتهم، وعندما وصل سأل عنهم فأكدت له زوجه والدهم أنها لم تراهم منذ ساعات، وحينما بحث عنهم سمع صوت صرخات قادم من إحدى الغرف وبفتحها فوجئ بهم معلقين من أيديهم بسلاسل حديدية، وتوجد على أجسادهم آثار تعذيب، فاصطحبهم للمستشفى وقام بإبلاغ الشرطة.