video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 22 يوليه 2018 08:48 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس ربة منزل 4 أيام لتعذيبها أبناء زوجها المتوفى بإطفاء السجائر فى أجسادهم

الأحد، 22 يوليه 2018 07:51 م
حبس ربة منزل 4 أيام لتعذيبها أبناء زوجها المتوفى بإطفاء السجائر فى أجسادهم تعذيب أطفال - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق

أمرت نيابة الصف بجنوب الجيزة بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بتعذيب أبناء زوجها بعد وفاتها، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

 

كشفت مناظرة النيابة العامة لـ4 أطفال تعرضوا للتعذيب على يد زوجة والدهم، وجود أثار تعذيب على أجسادهم فضلًا عن كدمات وسحجات، يحتمل حدوثها نتيجة تعرضهم للضرب بجسم صلب "عصى" "خرطوم"، وأثار حرق فى مناطق متفرقة من الجسد، يشتبه حدوثها نتيجة تعرضهم للحرق بطفى السجائر فى أجسادهم.

 

وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وأمرت بعرض الأطفال على الطب الشرعى لبيان ما بهم من إصابات، وكيفية حدوثها وتاريخ والأدوات المستخدمة فى إحداثها.

 

كان مركز شرطة الصف تلقى بلاغ من عامل يتهم زوجة شقيقه بتعذيب أولاده بعد وفاته، حيث أنه كان ذاهب لإحضارهم بعد وفاة شقيقه حتى يقيموا مع أفراد اسرتهم، وعندما وصل سأل عنهم فأكدت له زوجه والدهم أنها لم تراهم منذ ساعات، وحينما بحث عنهم سمع صوت صرخات قادم من إحدى الغرف وبفتحها فوجئ بهم معلقين من أيديهم بسلاسل حديدية، وتوجد على أجسادهم آثار تعذيب، فاصطحبهم للمستشفى وقام بإبلاغ الشرطة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جهات التحقيق تعد مذكرة إحالة متهمى "أطفال المريوطية" للمحاكمة.. اعترافات المتهمين التفصيلية وشهادة سائق الـ"توك توك" دلائل ثبوت.. وإرفاق تقريرى الطب الشرعى والمعمل الجنائى لجثامين الصغار بملف التحقيقات

حكايات قلبت السوشيال ميديا.. طلاق مى سليم ووليد فواز وزواج معز مسعود وشيرى عادل.. أطفال المريوطية المقتولين.. شائعات البيض البلاستيك.. غناء شيخ للفاتحة على الموسيقى.. ترويع شاب للمواطنين بكلب فى فيصل.. فيديو

اخبار الحوادث

حوادث

تعذيب

اطفال

سلاسل حديدية

ضرب

اعتداء

العنف ضد الاطفال




لا تفوتك
قرار جمهورى بتعيين المستشار حنفى جبالى رئيساً للمحكمة الدستورية العليا

قرار جمهورى بتعيين المستشار حنفى جبالى رئيساً للمحكمة الدستورية العليا

مدير الكلية "الفنية العسكرية": إنشاء شعبة لهندسة الفضاء داخل الكلية لأول مرة

مدير الكلية "الفنية العسكرية": إنشاء شعبة لهندسة الفضاء داخل الكلية لأول مرة

فيديو وصور .. الرئيس السيسى بحفل تخرج الكليات العسكرية: ثورة يوليو غيرت واقع الحياة فى مصر.. ويؤكد: واجهنا 21 ألف شائعة فى 3 شهور استهدفت إثارة البلبلة.. ولأسر الشهداء: تضحيات أبنائكم وأبنائنا محل تقدير الشعب

فيديو وصور .. الرئيس السيسى بحفل تخرج الكليات العسكرية: ثورة يوليو غيرت واقع الحياة فى مصر.. ويؤكد: واجهنا 21 ألف شائعة فى 3 شهور استهدفت إثارة البلبلة.. ولأسر الشهداء: تضحيات أبنائكم وأبنائنا محل تقدير الشعب

نرصد أخطر 25 شائعة نفتها الحكومة رسميا خلال يوليو الجارى.. أبرزها طرح أرز مسرطن و حذف 200 ألف أسرة من معاش «تكافل وكرامة» ..وإضافة مادة على الخبز للحد من الكثافة السكانية

نرصد أخطر 25 شائعة نفتها الحكومة رسميا خلال يوليو الجارى.. أبرزها طرح أرز مسرطن و حذف 200 ألف أسرة من معاش «تكافل وكرامة» ..وإضافة مادة على الخبز للحد من الكثافة السكانية

الآن.. نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق على "اليوم السابع"

الآن.. نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق على "اليوم السابع"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة