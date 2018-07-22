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جنرال أمريكى: كوريا الشمالية لا تزال تواصل إنتاجها للمواد النووية

الأحد، 22 يوليه 2018 04:57 م
جنرال أمريكى: كوريا الشمالية لا تزال تواصل إنتاجها للمواد النووية الزعيم الكورى الشمالى
كتبت رباب فتحى
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قال قائد القوات الأمريكية فى كوريا الجنوبية، الجنرال فنسنت بروكس، إن كوريا الشمالية لا زالت تواصل إنتاجها للمواد النووية، بحسب موقع "سبوتنك" الروسى.

 

وقال بروكس فى منتدى آسبين بولاية كولورادو: "لم نشهد حتى الآن الإغلاق الكامل لإنتاج المواد النووية ولم نر أن كوريا الشمالية أزالوا قضبان الوقود، وهذا يخبرنا، بأنه لا تزال هناك خطوات يجب اتخاذها على طريق نزع الأسلحة النووية".

 

ومع ذلك، لم يقل  ما هى القدرات النووية التى تمتلكها كوريا الشمالية الآن، مشيرا إلى أنها "معلومات حساسة".

 

وكان وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، حذر أمس السبت من تخفيف الضغط على كوريا الشمالية، مشيرا إلى انتهاك العقوبات التى سمحت لبيونج يانج باستيراد معدات ومؤن مهمة.


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