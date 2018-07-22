جنايات الجيزة تقضى بسجن نقاش 15 عاما لاتهامه بقتل شاب فى إمبابة

كتب سليم على

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، نقاش، بالسجن المشدد 15 عاما، لاتهامه بقتل شاب عمدا مع سبق الاصرار والترصد بمنطقة إمبابة، صدر القرار برئاسة المستشار عبدالشافى عثمان وعضوية المستشارين محمد رشدى أبوالنجا وسامح منير.

كشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم " حمدى.ع"، 47 سنة، نقاش، ويقيم بمنطقة امبابة، قتل المجنى عليه "كريم.س.ع"، عمدا مع سبق الاصرار والترصد بسبب خلافات مادية بينهم، حيث قام المتهم بطعن المجنى عليه بخنجر فى منطقة الصدر، كما أصاب والدة المجنى عليه التى كانت تحاول إنقاذ نجلها من المتهم.

وأشارت التحقيقات، إلى أن معاون مباحث قسم شرطة امبابة، تلقى بلاغا يفيد بمقتل المجنى عليه بمسرح الواقعة، حيث انتقل لفحصه، وبإجراء التحريات أكدت وجود خلافات بينه وبين المجنى عليه والمتهم على أثرها أعد الأخير سلاح أبيض "خنجر"، وتوجه لمسرح الواقعة والذى أيقن سلفا مرور المجنى عليه وانتظره وما ان مر حتى سدد له طعنة بسلاحه استقرت بموضع قاتل أسقطته ارضا فتدخلت الشاهدة الأولى فما كان منه إلاّ أن تعدى عليها بسلاحه محدثا إصابتها.