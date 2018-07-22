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الأحد، 22 يوليه 2018 06:23 ص
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"جبل القرنة".. كنز تاريخى يضم أشهر معابد الأقصر و850 مقبرة فرعونية

الأحد، 22 يوليه 2018 04:00 ص
"جبل القرنة".. كنز تاريخى يضم أشهر معابد الأقصر و850 مقبرة فرعونية مقابر فرعونيه-ارشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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"جبل القرنة" هى مملكة فوق الأرض بالبر الغربى لمحافظة الأقصر، تضم مملكة أخرى تسبح فى باطن أرضها بالمقابر الفرعونية التى يتم اكتشافها بصورة دائمة فى كل عام يخرج منها الجديد، حيث تعتبر مدينة القرنة بالبر الغربى التى يطلق عليها عدد من السائحين الأجانب "جبل القرنة" كناية عن كثرة الجبال الشاهقة فيها وتحوى أسفلها مقابر الملوك وكبار رجال الدولة وغيرهم من أبناء العصور الفرعونية المختلفة.

فيما يلى يرصد "اليوم السابع" فى معلومات للقراء تفاصيل سحر وتاريخ وعظمة "جبل القرنة" فى غربى محافظة الأقصر:-

1. علماء المصريات يصفون البر الغربى بـ"جبل القرنة" الذى يعتبر أغنى جبل أثرى فى العالم

2. جبل القرنة يضم فى طياته وحوله أكثر من 11 معبدا فرعونيا مختلفا لملوك وملكات القدماء المصريين

3. يضم جبل القرنة حسبما ذكر علماء المصريات أكثر من 850 مقبرة فرعونية متنوعة منها ما خرج وآخرى لم تخرج بعد

4. مساحة جبل القرنة تمتد لأكثر من 5 كيلومترات فى غربى المحافظة

5. جبل القرنة يضم معبد دير شلويط وقصر أمنحتب ومعبد هابو ومقصورة الرب تحوتى ومعبد الملك امنحتب الثالث

6. جبل القرنة يضم أيضاً معبد الملك مرنبتاح والرامسيوم ومعبد الملك تحتمس الرابع والدير البحرى للملكة حتشبسوت ومعبد الملك سيتى الأول ومعبد الملك منتو حتب نب حبت رع

7. يضم جبل القرنة أيضاً مقابر وادى الملوك ومقابر وادى الملكات ومقابر عمال دير المدينة ومقابر الأشراف ومقابر العساسيف ومقابر دراع أبوالنجا ومقابر قرنة مرعى ومقابر باب الحجر بالطارف

8. يقول مؤرخون أن سكان نجوع القرنة لجأوا للسكن بباطن الجبل فى العام 1850 هربا من بطش الفرنسيين إبان الحملة الفرنسية على مصر

9. يعمل فى اكتشاف كنوز جبل القرنة بعثات أمريكية وإسبانية وفرنسية وغيرها من البعثات الأجنبية سنوياً

10. تم اكتشاف داخل جبل القرنة مقبرة "أوسرحات" قاضى مدينة طيبة بالأسرة الثامنة عشرة

11. يضم جبل القرنة أشهر مقبرة فى تاريخ العالم أجمع وهى مقبرة الملك الصغير والفرعون الذهبى الملك توت عنخ

12. تم اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون على يد المستكشف البريطانى هيوارد كارتر

 


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