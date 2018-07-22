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جامعة طنطا : لجنة هندسية للوقوف على أسباب العطل المفاجىء لمصعد كلية الصيدلة

الأحد، 22 يوليه 2018 08:00 م
جامعة طنطا : لجنة هندسية للوقوف على أسباب العطل المفاجىء لمصعد كلية الصيدلة الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة
الغربية أحمد زيادة
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تعرض أحد المصاعد الكهربائية،  أمس،  بكلية الصيدلة جامعة طنطا لعطل مفاجئ نتيجة للحمولة الزائدة عن العدد المسموح به ، ونظرا لتوافر وسائل الأمان بالمصعد هبط بموجب فرملة الأمن (البراشوت) ببطء شديد الى أقرب دور حسب برنامج الأمان المعد مسبقاً للمصعد لتفتح أبوابه ويخرج منها الطلاب بسلام دون حدوث أية اصابات على الاطلاق .

وعلى الفور أصدر الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة ، تعليماته بتشكيل لجنة من كلية الهندسة، بالاتفاق مع عميد كلية الصيدلة تشمل المستشار الهندسي لرئيس الجامعة ومدير عام الإدارة الهندسية بالجامعة؛ للوقوف على أسباب العطل، واتخاذ ما تراه اللجنة من إجراءات وتحديد المسئولين عن وقوع العطل المفاجىء ، مؤكداً حرص الجامعة على متابعة جميع المصاعد الموجودة بالكليات حرصاً علي سلامة الطلاب وجميع العاملين بها.

وأضاف رئيس الجامعة  أن أعمال صيانة المصاعد تتم بصفة دورية ومتعاقد مع شركات صيانة لمتابعتها شهريا بزيارات متتالية، مؤكدا أنه يتم متابعة الاعطال المفاجئة وإذا لم تتم الصيانة يتم توقيع عقوبات على شركات الصيانة.

كما إعتمد الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا نتيجة بكالوريوس التربية فى كافة أقسام الكلية بنسبة نجاح عامة 88.52% ،حيث أعلن الدكتور سمير عبد الوهاب الخويت عميد كلية التربية أن قسم التربية الخاصه لغة عربية وقسم التربية الخاصة دراسات إجتماعية وقسم الفلسفه حققو أعلى نسبة نجاح على مستوى جميع أقسام الكلية بنسبة 100% ، وجاء قسم التاريخ وقسم رياض الأطفال فى المركز الثانى بنسبة نجاح 97,62% وجاء قسم التعليم الأساسى لغة عربية ومواد إجتماعية فى المركز الثالث بنسبة 95,28 %.

وأضاف الخويت أن نسبة النجاح فى قسم اللغه العربية وصلت الى 90,07% وقسم اللغة الأنجليزية 89,77 % ،وقسم اللغة الفرنسية 95,50 % وقسم تعليم أساسى لغة فرنسية 92,39%، وقسم تعليم أساسى علوم 89,72% ،وقسم تعليم أساسى لغه أنجليزية 82,10% وقسم تعليم أساسى رياضة 83,33% ، وقسم تربية خاصة لغة انجليزية 89,58% وقسم تربية خاصة رياضيات 91,67% ، وقسم علم النفس 90,65 % ، وقسم الرياضيات 64,04% ، وقسم الفيزياء72,41% ، وقسم الكيمياء 80,37% ، وقسم التعليم التجارى 73,08% وقسم تربية خاصة علوم 72,58% وقسم التعليم الزراعى 71,88.

 


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