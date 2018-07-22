جامعة بنها ترسل نتائج الامتحانات على البريد الإلكترونى الخاص بكل طالب

أرسل مركز نظم المعلومات الإدارية بجامعة بنها، نتائج امتحانات هذا العام على البريد الإلكترونى الجامعى الخاص بكل طالب، صرح بذلك الدكتور مصطفى السيد مدير مركز نظم المعلومات الإدارية بالجامعة.

وأضاف أن هذا العام يشهد تطوراً كبيراً فى مسار تحويل جامعة بنها إلى جامعة رقمية، والذى بدأ منذ تولى يوسف القاضى رئاسة الجامعه قبل عامين، وفى سبيل ذلك تم وضع نظام إلكترونى يسمح للطلاب بكتابة رغباتهم فى الالتحاق بالأقسام التى يرغبون فى الدراسة بها، على أن يتم الاختيار وفقاً للقواعد الموضوعة من الاقسام وحسب المجموع الحاصل عليه الطلاب.