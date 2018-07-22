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توقف حركة الملاحة البحرية فى موانئ الكويت لسوء الأحوال الجوية

الأحد، 22 يوليه 2018 06:23 ص
توقف حركة الملاحة البحرية فى موانئ الكويت لسوء الأحوال الجوية موجة من الغبار فى الكويت _ صورة أرشيفية
الكويت أ ش أ
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أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، السبت،  توقف حركة الملاحة البحرية فى الموانئ الكويتية، بسبب الموجة الغبارية الشديدة التى اجتاحت الكويت، واشتداد سرعة الرياح الناجم سوء الأحوال الجوية.

وقالت الموانئ - فى بيان صحفى - إنه تم وقف حركة الملاحة فى موانئ الشويخ، والشعيبة، والدوحة بناء على الإفادات الميدانية من مديرى العمليات البحرية.

من جانبها، قالت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية إن حركة الملاحة الجوية فى مطار الكويت الدولى تسير حاليا بصورة طبيعية، رغم حالة الغبار التى تسود البلاد، مشيرة إلى احتمالية أن تقل الرؤية عن 500 متر، مما قد يؤثر على بعض شركات الطيران بالنسبة لحركة الهبوط فقط".

وكانت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية قد أعلنت - فى وقت سابق اليوم - أن البلاد تتأثر حاليا بانخفاض فى الرؤية الأفقية، بسبب الغبار العالق، تصل إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق، مع نشاط فى الرياح الشمالية الغربية المثيرة للغبار، تقل معها الرؤية الأفقية، والتى تزيد سرعتها عن 70 كيلومترا فى الساعة، وتؤدى إلى ارتفاع الموج لأكثر من سبعة أقدام.

 


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موانئ الكويت

أخبار الكويت

سوء الأحوال الجوية




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